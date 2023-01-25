Кремль призвал быть начеку после перевода стрелок часов Судного дня

Песков: перспективы развития ситуации в мире не сулят разрядки и надо быть начеку

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Ситуация в мире чрезвычайно напряженная и тревожная, в ближайшее время разрядки ждать не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя то, что стрелки часов Судного дня сдвинули на десять секунд ближе к «ядерной полуночи».

«Надо трезво смотреть в глаза этой напряженности и отдавать себе отчет в том, что происходит. Это накладывает на нас обязанность быть особенно внимательными, быть начеку и принимать соответствующие решения», — заключил Песков.

Ранее «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил, что стрелки часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы, рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» — до нее 90 секунд.

Это самое близкое положение к полуночи: часы показывают «беспрецедентную опасность». Ученые объяснили перевод стрелок во многом ситуацией на Украине.

В докладе говорится, что «завуалированные угрозы» Москвы применить ядерное оружие «напоминают миру о том, что эскалация конфликта — это ужасный риск», а вероятность того, что конфликт выйдет из-под контроля, очень высока.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить тиканье часов Судного дня. По его словам, «их украинская стрелка давно заржавела».

Ранее Медведев предупреждал, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной. В ответ на его слова глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател назвал «провокационную риторику» в этом вопросе «не только опасной, но и безрассудной».

В Кремле заявили, что высказывание Медведева не противоречит российской ядерной доктрине, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия в случае агрессии против страны с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено существование государства.