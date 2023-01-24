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«Часы Судного дня» показали приближение «ядерной полуночи» на 10 секунд

Стрелки «Часов Судного дня» сдвинули на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»
Сейчас часы показывают 90 секунд до «ядерной полуночи» — самое близкое к катастрофе значение за всю историю существования проекта. Главным образом на ситуацию влияют боевые действия на Украине
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Стрелки на символических «Часах Судного дня», впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи».

Это самое близкое положение к полуночи, на которое ученые устанавливали «время» за все время существования часов. Сейчас они показывают «беспрецедентную опасность», говорится в сообщении на сайте бюллетеня.

Часы установлены в положение «90 секунд до полуночи», главным образом, из-за ситуации на Украине. Однако это не единственный повод: на новое время также повлияли сохраняющиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом, а также разрушение глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологических угроз, таких как COVID-19.

Президент и главный исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон заявила, что решение перевести стрелки в это положение было нелегким.

«Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время до полуночи, на которое часы когда-либо были установлены, и это решение наши эксперты приняли нелегко. У правительства США, его союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога; мы призываем лидеров использовать все из них в полной мере, чтобы повернуть время вспять», — сказала она.

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«Часы Судного дня»
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