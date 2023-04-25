МИД напомнил о «судьбах всего мира» в случае столкновения России и США
Если США доведут ситуацию до военного столкновения с Россией, придется беспокоиться о уже о «судьбах всего мира», а не о спасении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
«Наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав», — пояснил Ермаков.
Он отметил, что риски такого противостояния, «к глубочайшему сожалению, неуклонно растут».
Продолжение Вашингтоном курса на противостояние с Россией «при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту» может предрешить дальнейшую судьбу ДСНВ, добавил дипломат
Соединенные Штаты должны «на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России», что «развернуть негативный тренд», другого способа нет, заключил Ермаков.
Материал дополняется