Тысячи палестинцев ворвались на склады в Газе и забрали продукты

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Тысячи человек ворвались в несколько складов и распределительных центров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и забрали пшеничную муку, предметы первой необходимости и средства гигиены. Об этом сообщил директор по делам БАПОР в Газе Томас Уайт, передает пресс-служба организации.

«Это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трех недель войны и жесткой осады Газы. Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии. Напряженность и страх усугубляются отключением телефонов и интернет-линий», — сказал Томас Уайт.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич назвала ситуацию в Газе катастрофическим провалом, с которым «мир не должен мириться». «Я потрясена невыносимым уровнем человеческих страданий и призываю стороны конфликта немедленно провести деэскалацию. Трагическая гибель стольких гражданских лиц в этом конфликте прискорбна», — написала она в соцсети X.

Ранее в ООН назвали ситуацию в секторе Газа «адом на земле». Регион находится под обстрелами со стороны Израиля с 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС напали на страну. Также израильские власти решили устроить полную блокаду Газы, прекратив подачу электричества, воды и топлива. Сотрудники ООН сообщали, что без немедленных поставок топлива они не смогут дальше оказывать помощь местным жителям, а больницы в анклаве закрываются «одна за другой» из-за нехватки воды и медикаментов.

Кроме того, с 27 октября в Газе отключили мобильную связь и интернет. Это произошло после того, как израильская армия подвергла север региона массированной бомбардировке. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что перебои со связью повлияли на работу горячей линии скорой помощи «101».

Президент Ицхак Герцог утверждал, что Израиль действует в секторе Газа в соответствии с международным правом. Когда его попросили ответить на обвинения в военных преступлениях, то он ответил: «Разве вы не видели [резню на юге Израиля]? Вы все это видели. <...> При всем уважении, если у вас есть ракета на вашей чертовой кухне и вы хотите выстрелить в меня, могу ли я защитить себя? Такова ситуация».