В секторе Газа раздались мощные взрывы и пропала связь

Al Arabiya: сектор Газа подвергся самой интенсивной бомбардировке с начала войны

Сектор Газа подвергся самым интенсивным бомбардировкам с начала войны 7 октября, передает Al Arabiya. CNN сообщает, что в городе Газа произошла серия взрывов, огонь на границе сектора ведут танки

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Израильская армия нанесла по северу сектора Газа серию мощных ударов. По словам корреспондента Al Arabiya, в пятницу вечером сектор Газа подвергся самым интенсивным бомбардировкам с начала войны 7 октября.

Представитель группировки ХАМАС заявил, что Израиль «прервал связь и большую часть интернета» в Газе.

Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила в соцсети, что мобильная связь и интернет в секторе Газа были отключены из-за израильских бомбардировок, пишет Al Jazeera.

Корреспондент CNN передает, что в городе Газа произошла серия взрывов. Он также сообщил о стрельбе из танков. «Также ведется артиллерийский огонь по сектору Газа. Сообщается о множественных ударах по сектору Газа и городу Газа», — рассказал корреспондент. Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента также подтверждает, что массированные авиаудары за последние два часа были нанесены к северу и востоку от города, идут артиллерийские обстрелы сектора.

В боевом крыле ХАМАС «Бригады аль-Кассама», в свою очередь, заявили, что выпустили «залпы» ракет по Израилю после бомбардировки сектора Газа.

Израиль с начала войны с ХАМАС в октябре готовится к наземной операции в секторе Газа. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских чиновников писала, что страна согласилась отложить боевые действия в секторе Газа, чтобы США успели перебросить системы противовоздушной обороны. 25 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия продолжает подготовку к операции против ХАМАС в секторе Газа. При этом он не уточнил, когда она начнется.