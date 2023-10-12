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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Президент Израиля ответил на обвинения в военных преступлениях в Газе

Президент: операции Израиля проходят в соответствии с международным правом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ицхак Герцог
Ицхак Герцог (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Израиль действует в секторе Газа в соответствии с международным правом. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на брифинге, передает CNN.

«Израиль соблюдает международное право, действует по международному праву. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистки CNN о «коллективном наказании» гражданских лиц в секторе Газа за действия ХАМАС, Герцог назвал обвинения «полностью выходящими из контекста». Журналистка назвала действия Израиля военным преступлением.

«Разве вы не видели [резню на юге Израиля]? Вы все это видели. А теперь мы начинаем с риторики о военных преступлениях. Серьезно? Правда?» — ответил израильский президент (цитата по The Times of Israel).

После этого журналист Channel 4 заявил, что Герцог, видимо, считает всех жителей сектора Газа ответственными за действия ХАМАС. «При всем уважении, если у вас есть ракета на вашей чертовой кухне и вы хотите выстрелить в меня, могу ли я защитить себя? Такова ситуация», — ответил он.

Ранее эксперты ООН осудили убийства и захват заложников отрядами ХАМАС, назвав их «отвратительными нарушениями международного права» и «международными преступлениями, за которые должна наступить немедленная ответственность».

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По данным ООН, Армия обороны Израиля наносит удары по густонаселенным районам, в том числе по рынкам, больницам, жилым зданиям и школам, где прячутся гражданские. По состоянию на 11 октября, по оценкам организации, по меньшей мере 340 тыс. человек в Газе были вынуждены покинуть свои дома. Почти 218,6 тыс. человек укрываются в 92 школах по всему региону.

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Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа международное право военные преступления
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