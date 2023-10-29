Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс.

Число погибших в секторе Газа в результате действий израильской армии превысило 8 тыс. человек, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на Минздрав Палестины.

Половина погибших — это дети, утверждает палестинское ведомство. Накануне Минздрав Палестины сообщал о 7703 погибших, 3500 из которых — несовершеннолетние.

ЦАХАЛ вечером 27 октября объявила о расширении действий военных в секторе Газа. До этого, после нападения ХАМАС на страну утром 7 октября, Израиль наносил авиаудары по территории анклава, осуществлял отдельные наземные рейды в сектор Газа и объявил полную блокаду региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ночь на 28 октября израильские сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Он объявил о начале второго этапа войны и назвал ее целью уничтожение ХАМАС и возвращение заложников.

В ООН неоднократно называли гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической. Сотрудники организации сообщали, что без немедленных поставок топлива не смогут дальше оказывать помощь местным жителям, а больницы в анклаве закрываются «одна за другой» из-за нехватки воды и медикаментов.