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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс.

Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс.
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в секторе Газа в результате действий израильской армии превысило 8 тыс. человек, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на Минздрав Палестины.

Половина погибших — это дети, утверждает палестинское ведомство. Накануне Минздрав Палестины сообщал о 7703 погибших, 3500 из которых — несовершеннолетние.

ЦАХАЛ вечером 27 октября объявила о расширении действий военных в секторе Газа. До этого, после нападения ХАМАС на страну утром 7 октября, Израиль наносил авиаудары по территории анклава, осуществлял отдельные наземные рейды в сектор Газа и объявил полную блокаду региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ночь на 28 октября израильские сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Он объявил о начале второго этапа войны и назвал ее целью уничтожение ХАМАС и возвращение заложников.

В ООН неоднократно называли гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической. Сотрудники организации сообщали, что без немедленных поставок топлива не смогут дальше оказывать помощь местным жителям, а больницы в анклаве закрываются «одна за другой» из-за нехватки воды и медикаментов.

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Теги
сектор Газа погибшие Палестина
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