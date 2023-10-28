По всему миру прошли акции в поддержку Палестины. Фоторепортаж

В Риме в поддержку палестинцев состоялось шествие, в нем приняли участие около 1 тыс. человек, передает ANSA. В ходе мероприятия один из участников сорвал флаг Израиля с флагштока у здания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в центре итальянской столицы, указывает агентство.