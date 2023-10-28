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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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По всему миру прошли акции в поддержку Палестины. Фоторепортаж

Фоторепортаж: акции в поддержку Палестины и Израиля по всему миру
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

На фоне расширения военных действий Израиля в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС в начале октября в разных городах мира вновь прошли акции в поддержку палестинцев и против израильских властей. Как проходили демонстрации — в фоторепортаже РБК.
На Великий палестинский митинг в стамбульском аэропорту Ататюрк пришли 1,5 млн человек, сообщает Sabah. Там выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал действия Израиля&nbsp;в Газе военными преступлениями.
Фото: Dilara Senkaya / Reuters

На Великий палестинский митинг в стамбульском аэропорту Ататюрк пришли 1,5 млн человек, сообщает Sabah. Там выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал действия Израиля в Газе военными преступлениями.

Акция в Багдаде (Ирак)
Фото: Alaa al-Marjani / Reuters

Акция в Багдаде (Ирак)

В столице Южной Кореи &mdash;&nbsp;Сеуле &mdash;&nbsp;на акцию вышли около 250 человек, передает информагентство Newsis
Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В столице Южной Кореи — Сеуле — на акцию вышли около 250 человек, передает информагентство Newsis

Акция в малайзийском Куала-Лумпуре состоялась рядом с посольством США, передает The Star. Там в том числе выступили представители оппозиции, которые призвали правительство не просто озвучить позицию в поддержку палестинцев Газы, а позволить принять соответствующую&nbsp;резолюцию в парламенте.
Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Акция в малайзийском Куала-Лумпуре состоялась рядом с посольством США, передает The Star. Там в том числе выступили представители оппозиции, которые призвали правительство не просто озвучить позицию в поддержку палестинцев Газы, а позволить принять соответствующую резолюцию в парламенте.

Митинг в Джакарте (Индонезия)
Фото: Bayu Pratama S / Antara Foto / Reuters

Митинг в Джакарте (Индонезия)

В Риме в поддержку палестинцев состоялось шествие, в нем приняли участие около 1 тыс. человек, передает ANSA. В ходе мероприятия&nbsp;один из участников сорвал флаг Израиля с флагштока у здания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в центре итальянской столицы, указывает агентство.
Фото: Yara Nardi / Reuters

В Риме в поддержку палестинцев состоялось шествие, в нем приняли участие около 1 тыс. человек, передает ANSA. В ходе мероприятия один из участников сорвал флаг Израиля с флагштока у здания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в центре итальянской столицы, указывает агентство.

Осло (Норвегия)
Фото: Frederik Ringnes / NTB / Reuters

Осло (Норвегия)

Страсбург (Франция)
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страсбург (Франция)

В швейцарском Берне, где в поддержку палестинцев собралось около 2 тыс.&nbsp;человек, полиции пришлось вмешаться после того, как возник конфликт между участниками демонстрации и мимо проходящего&nbsp;мужчины, который выкрикнул: &laquo;Освободите Палестину от ХАМАС&raquo;, &mdash; передает Berner Zeitung.
Фото: Anthony Anex / EPA / ТАСС

В швейцарском Берне, где в поддержку палестинцев собралось около 2 тыс. человек, полиции пришлось вмешаться после того, как возник конфликт между участниками демонстрации и мимо проходящего мужчины, который выкрикнул: «Освободите Палестину от ХАМАС», — передает Berner Zeitung.

Эдинбург (Шотландия)
Фото: Paul Phelan / Pro Sports Images / imago-images.de / ТАСС

Эдинбург (Шотландия)

Более тысячи человек вышли на акцию в поддержку палестинского народа в сквере Горького в Бишкеке (Киргизия), сообщает АКИpress. На митинге собирали пожертвования палестинцам и призывали бойкотировать компании, принадлежащие израильтянам, отмечает издание.
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Более тысячи человек вышли на акцию в поддержку палестинского народа в сквере Горького в Бишкеке (Киргизия), сообщает АКИpress. На митинге собирали пожертвования палестинцам и призывали бойкотировать компании, принадлежащие израильтянам, отмечает издание.

Протестующие в Мюнхене (Германия)
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Протестующие в Мюнхене (Германия)

Акция в Копенгагене (Дания)
Фото: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / Reuters

Акция в Копенгагене (Дания)

В Лондоне на митинг вышли от 50 тыс. до 60 тыс. человек, передает Sky News со ссылкой на данные МВД Великобритании. Одного из участников задержали после нападения на полицейского, которому потребовалась госпитализация.
Фото: Susannah Ireland / Reuters

В Лондоне на митинг вышли от 50 тыс. до 60 тыс. человек, передает Sky News со ссылкой на данные МВД Великобритании. Одного из участников задержали после нападения на полицейского, которому потребовалась госпитализация.

Авилес (Испания)
Фото: Alberto Brevers / Keystone Press Agency / Global Look Press

Авилес (Испания)

Стокгольм&nbsp;(Швеция)
Фото: Caisa Rasmussen / TT News Agency / Reuters

Стокгольм (Швеция)

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Теги
Алиса Копчугова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
мультимедиа Израиль сектор Газа Палестина ХАМАС Акции митинг
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