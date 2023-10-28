По всему миру прошли акции в поддержку Палестины. Фоторепортаж
На фоне расширения военных действий Израиля в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС в начале октября в разных городах мира вновь прошли акции в поддержку палестинцев и против израильских властей. Как проходили демонстрации — в фоторепортаже РБК.
На Великий палестинский митинг в стамбульском аэропорту Ататюрк пришли 1,5 млн человек, сообщает Sabah. Там выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал действия Израиля в Газе военными преступлениями.
Акция в Багдаде (Ирак)
В столице Южной Кореи — Сеуле — на акцию вышли около 250 человек, передает информагентство Newsis
Акция в малайзийском Куала-Лумпуре состоялась рядом с посольством США, передает The Star. Там в том числе выступили представители оппозиции, которые призвали правительство не просто озвучить позицию в поддержку палестинцев Газы, а позволить принять соответствующую резолюцию в парламенте.
Митинг в Джакарте (Индонезия)
В Риме в поддержку палестинцев состоялось шествие, в нем приняли участие около 1 тыс. человек, передает ANSA. В ходе мероприятия один из участников сорвал флаг Израиля с флагштока у здания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в центре итальянской столицы, указывает агентство.
Осло (Норвегия)
Страсбург (Франция)
В швейцарском Берне, где в поддержку палестинцев собралось около 2 тыс. человек, полиции пришлось вмешаться после того, как возник конфликт между участниками демонстрации и мимо проходящего мужчины, который выкрикнул: «Освободите Палестину от ХАМАС», — передает Berner Zeitung.
Эдинбург (Шотландия)
Более тысячи человек вышли на акцию в поддержку палестинского народа в сквере Горького в Бишкеке (Киргизия), сообщает АКИpress. На митинге собирали пожертвования палестинцам и призывали бойкотировать компании, принадлежащие израильтянам, отмечает издание.
Протестующие в Мюнхене (Германия)
Акция в Копенгагене (Дания)
В Лондоне на митинг вышли от 50 тыс. до 60 тыс. человек, передает Sky News со ссылкой на данные МВД Великобритании. Одного из участников задержали после нападения на полицейского, которому потребовалась госпитализация.
Авилес (Испания)
Стокгольм (Швеция)