БАПОР назвала гуманитарную ситуацию в Газе «адом на земле»

Хан-Юнис, Сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Ситуация в секторе Газа является «адом на земле». Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини.

«Я остаюсь без связи с подавляющим большинством моей команды по всему сектору Газа, и это заставляет меня безмерно беспокоиться за коллег и их семьи. Я постоянно надеюсь, что этот ад на земле скоро закончится и что вы и ваши семьи будете в безопасности», — заявил он.

Лаццарини добавил, что отключение связи мешает оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

Нападение ХАМАС на Израиль произошло утром 7 октября, оно сопровождалось вторжением боевиков на юг страны, атакой в том числе на мирных жителей и захватом заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже три недели наносит авиаудары по сектору Газа, который контролируется ХАМАС. Израильские власти заявляли о стремлении полностью ликвидировать движение. 27 октября силы ЦАХАЛ вошли на север анклава.

ООН заявляла о катастрофической гуманитарной ситуации в Газе. Сотрудники организации сообщали, что без немедленных поставок топлива не смогут дальше оказывать помощь местным жителям, а больницы в анклаве закрываются «одна за другой» из-за нехватки воды и медикаментов. Об исчерпании запасов топлива в медучреждениях также заявляли ХАМАС и Минздрав Газы.

С 21 октября через КПП «Рафах» у границы с Египтом проехали в общей сложности 84 грузовика с гуманитарной помощью. Минздрав анклава, который приводит эти данные, называет это недостаточным. Израиль еще 9 октября объявил о блокаде Газы, а также проверяет, что туда направляется из других стран, и указывает, что будет препятствовать бесконтрольным поставкам гуманитарной помощи. Накануне, 27 октября, в анклав пропустили очередные десять грузовиков с медикаментами, едой и водой в сопровождении медиков, передавал Reuters.