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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израильская армия нанесла удар по целям в провинции на юге Сирии

Армия Израиля нанесла удар по целям в провинции на юге Сирии
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Израильская армия обстреляла из артиллерии сельскую местность в провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.

Издание The Times of Israel со ссылкой на сирийские СМИ пишет, что израильская армия атаковала посты военных близ Эль-Кунейтры, атака стала ответом на обстрел Голанских высот.

До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В июне того года в ходе шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией.

25 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители нанесли удар по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийских военных в ответ на обстрелы. До этого ЦАХАЛ говорил, что две выпущенные со стороны Сирии ракеты упали на открытой местности в Израиле.

Сирийская сторона также заявляла, что израильские военные дважды атаковали аэропорты в Дамаске и Алеппо — 12 и 22 октября.

Теги
Израиль Сирия
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