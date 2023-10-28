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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Министр обороны Израиля заявил о «новой фазе» войны после входа в Газу

Министр обороны Израиля Галант сообщил о новой фазе войны после вторжения в Газу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Израиль «перешел к новой фазе» в войне против ХАМАС после ввода сухопутных войск на территорию сектора Газа, заявил министр обороны страны Йоав Галант.

«Мы атаковали на земле и под землей, мы атаковали террористов всех рангов, во всех местах», — сказал он (цитата по The Times of Israel).

Министр добавил, что Израиль намерен обеспечить безопасность своих граждан, действуя на севере сектора Газа, в центре и «повсюду». Операция вооруженных сил в анклаве, по словам Галанта, продолжится до нового приказа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 27 октября объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после атаки ХАМАС на страну, по анклаву наносились авиаудары с израильской стороны). В то же время власти Израиля уточнили, что их действия не являются началом давно обсуждавшейся наземной операции.

Тем же вечером о вторжении Израиля на север сектора Газа сообщил ХАМАС. Движение заявило, что израильские силы атакуют с суши, моря и воздуха (несколько дней назад министр обороны Галант обещал вторжение в Газу с нескольких сторон). На фоне действий Израиля в анклаве пропала связь и интернет, указывали в ХАМАС.

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Израиль сектор Газа ХАМАС
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