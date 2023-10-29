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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ХАМАС сообщили о боях возле КПП «Бейт-Ханун» в секторе Газа

ХАМАС сообщили о боях с израильскими военными у КПП «Бейт-Ханун» в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

У восточной границы города Бейт-Ханун, где расположен одноименный контрольно-пропускной пункт, на севере сектора Газа идут боевые действия. Об этом сообщило палестинское исламистское движение ХАМАС в своем телеграм-канале.

В группировке также заявили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по северной части сектора Газа. Бомбардировки сосредоточены на районах, прилегающих к КПП «Бейт-Ханун», передает корреспондент телеканала Al-Jazeera.

ЦАХАЛ вечером 27 октября объявила о расширении действий военных в секторе Газа. До этого, после нападения ХАМАС на страну утром 7 октября, Израиль наносил авиаудары по территории анклава и осуществлял отдельные наземные рейды в сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ночь на 28 октября израильские сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Он объявил о начале второго этапа войны и назвал ее целью уничтожение ХАМАС и возвращение заложников.

Теги
ХАМАС сектор Газа ЦАХАЛ бомбардировки
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