ХАМАС сообщили о боях с израильскими военными у КПП «Бейт-Ханун» в секторе Газа

В ХАМАС сообщили о боях возле КПП «Бейт-Ханун» в секторе Газа

У восточной границы города Бейт-Ханун, где расположен одноименный контрольно-пропускной пункт, на севере сектора Газа идут боевые действия. Об этом сообщило палестинское исламистское движение ХАМАС в своем телеграм-канале.

В группировке также заявили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по северной части сектора Газа. Бомбардировки сосредоточены на районах, прилегающих к КПП «Бейт-Ханун», передает корреспондент телеканала Al-Jazeera.

ЦАХАЛ вечером 27 октября объявила о расширении действий военных в секторе Газа. До этого, после нападения ХАМАС на страну утром 7 октября, Израиль наносил авиаудары по территории анклава и осуществлял отдельные наземные рейды в сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ночь на 28 октября израильские сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Он объявил о начале второго этапа войны и назвал ее целью уничтожение ХАМАС и возвращение заложников.