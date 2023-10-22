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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль «вывел из строя» сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске

SANA: Израиль нанес удары по аэропортам Алеппо и Дамаска, они выведены из строя
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Авиация Израиля атаковала сирийские аэропорты в Дамаске и Алеппо в районе 5:25 ночи. В результате были повреждены взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта временно не функционируют
Фото: Li Rui / Xinhua / Zuma / ТАСС
Фото: Li Rui / Xinhua / Zuma / ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сирийским аэропортам в Алеппо и Дамаске, в настоящее время они «выведены из строя», сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По его словам, атака была осуществлена авиацией ЦАХАЛ со стороны Средиземного моря в районе 5:25 ночи (мск). В результате были повреждены взлетные полосы обоих аэропортов, погиб один работник в аэропорту Дамаска, еще один получил ранения.

Как отмечает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента, по аэропорту Алеппо было выпущено как минимум четыре ракеты были выпущены, однако некоторые были сбиты местной системой ПВО. Телеканал также сообщает о звуках взрывов в районе аэропорта Дамаска.

В ЦАХАЛ информацию об ударе по сирийским аэропортам пока никак не прокомментировали.

Это уже второй раз после начала войны с ХАМАС, когда ЦАХАЛ атакует сирийские аэропорты. 12 октября сирийские СМИ также сообщали об атаке на аэропорты Дамаска и Алеппо. Тогда обе воздушные гавани были вынуждены приостановить работу из-за повреждений взлетно-посадочных полос. Ynet писал, что атака была осуществлена с целью помешать переброске современных вооружений в Ливан.

Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий ХАМАС. «Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили в сирийском МИДе 7 октября, в день начала войны Израиля с палестинским движением.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль авиаудар Алеппо Дамаск ПВО Сирия
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