На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта на Крымском мосту в сторону Керчи временно приостановили, сообщил телеграм-канал о ситуации на дороге.

Движение по Крымскому мосту регулярно приостанавливают. Например, мост временно перекрывали 22 сентября. После этого Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Крыму управляемыми ракетами и дронами, они были сбиты силами ПВО.

В конце сентября — начале октября движение по мосту на всю ночь останавливали несколько раз для проведения ремонтных работ.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Как сообщил тогда вице-премьер Марат Хуснуллин, «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». Россия обвинила в атаке Украину. Киев подтвердил причастность к атаке.

14 октября Крымский мост полностью открыли для движения автомобилей по четырем полосам с опережением графика на 18 дней.