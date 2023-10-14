Крымский мост полностью открыли на 18 дней раньше плана
Крымский пост полностью открыт для движения автомобилей по всем четырем полосам, сообщил в телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые», — написал он.
Движение по левой части было открыто с опережением графика на день — 14 сентября, правую планировалось восстановить к 1 ноября. Для ремонта обоих пролетов использовали 534 т металлоконструкций, на дорожное полотно израсходовали свыше 360 т асфальтобетона.
Ремонт проводился из-за атаки украинскими надводными беспилотниками 17 июля. СК завел уголовное дело о теракте. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки. Они находились в легковом автомобиле. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Власти Украины подтвердили причастность своих спецслужб к взрыву. Киев пояснил, что считает Крымский мост важным объектом для логистики российской армии.
Российский президент Владимир Путин говорил, что атаковать мост — бессмысленно с военной точки зрения. С его слов, Крымский мост «давно не используется для военных перевозок».
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