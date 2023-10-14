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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Крымский мост полностью открыли на 18 дней раньше плана

Хуснуллин: все четыре полосы Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока
Сюжет
Взрыв на Крымском мосту
Два пролета Крымского моста были повреждены в результате атаки украинских дронов 17 июля, Хуснуллин отчитался о завершении ремонта с опережением срока — сначала открыть движение планировали к ноябрю
Фото: mkhusnullin / Telegram
Фото: mkhusnullin / Telegram

Крымский пост полностью открыт для движения автомобилей по всем четырем полосам, сообщил в телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые», — написал он.

Движение по левой части было открыто с опережением графика на день — 14 сентября, правую планировалось восстановить к 1 ноября. Для ремонта обоих пролетов использовали 534 т металлоконструкций, на дорожное полотно израсходовали свыше 360 т асфальтобетона.

Ремонт проводился из-за атаки украинскими надводными беспилотниками 17 июля. СК завел уголовное дело о теракте. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки. Они находились в легковом автомобиле. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Власти Украины подтвердили причастность своих спецслужб к взрыву. Киев пояснил, что считает Крымский мост важным объектом для логистики российской армии.

Российский президент Владимир Путин говорил, что атаковать мост — бессмысленно с военной точки зрения. С его слов, Крымский мост «давно не используется для военных перевозок».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост Крым Марат Хуснуллин
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