Хуснуллин: все четыре полосы Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока

Крымский мост полностью открыли на 18 дней раньше плана

Два пролета Крымского моста были повреждены в результате атаки украинских дронов 17 июля, Хуснуллин отчитался о завершении ремонта с опережением срока — сначала открыть движение планировали к ноябрю

Фото: mkhusnullin / Telegram

Крымский пост полностью открыт для движения автомобилей по всем четырем полосам, сообщил в телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые», — написал он.

Движение по левой части было открыто с опережением графика на день — 14 сентября, правую планировалось восстановить к 1 ноября. Для ремонта обоих пролетов использовали 534 т металлоконструкций, на дорожное полотно израсходовали свыше 360 т асфальтобетона.

Ремонт проводился из-за атаки украинскими надводными беспилотниками 17 июля. СК завел уголовное дело о теракте. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки. Они находились в легковом автомобиле. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Власти Украины подтвердили причастность своих спецслужб к взрыву. Киев пояснил, что считает Крымский мост важным объектом для логистики российской армии.

Российский президент Владимир Путин говорил, что атаковать мост — бессмысленно с военной точки зрения. С его слов, Крымский мост «давно не используется для военных перевозок».