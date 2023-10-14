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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Кадыров обвинил Запад в лишении Палестины спокойной жизни

Глава Чечни Кадыров обвинил Запад в лишении Палестины спокойной жизни
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Запад лишает палестинцев спокойной жизни, называя атаки Израиля Палестине оправданной и необходимой мерой, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Для них (западных стран. — РБК) точечная операция, проводимая Россией против сатанистов, убивающих мирных людей и направленная на возврат своих территорий, — это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения — оправданная и необходимая мера», — написал Кадыров.

Глава Чечни назвал такие заявления «самыми настоящими двойными стандартами», которые показывают «истинное лицо Запада».

Ранее Кадыров заявил, что поддерживает Палестину и выступает против войны палестинского исламистского движения ХАМАС с Израилем. Глава Чечни призвал мировое сообщество «хоть один раз единогласно» принять «справедливое решение» по поводу Палестины. Он также обратился к лидерам мусульманских стран с просьбой призвать «тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».

В Кремле, комментируя его слова, заявили, что Россия поддерживает контакты с обеими сторонами палестинско-израильского конфликта, и ей важно сохранять сбалансированный подход по этой ситуации. «Мы должны сохранять равную дистанцию, только это будет давать нам дальнейшее право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Свою поддержку Израилю выражали США, Великобритания, Германия, ЕС. Американский президент Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную помощь. Также Вашингтон направил в восточную часть Средиземного моря авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу. Лондон тоже отправит в Средиземноморье два корабля Королевского военно-морского флота, а также начнет наблюдательные полеты над Израилем, в качестве демонстрации военной поддержки, писала The Times.

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Рамзан Кадыров Палестина ХАМАС Израиль
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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