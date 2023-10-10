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Политика ,  
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Кремль ответил на призыв Кадырова поддержать палестинцев

Песков: Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта в Израиле
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Россия поддерживает контакты с обеими сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле точку зрения главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне заявил о поддержке Палестины.

«Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, продолжаем контакты. Действительно, контакты на разных уровнях, в том числе на высоком. Одновременно у нас есть отношения с Израилем, где нас тоже объединяет много всего общего», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, в чем заключается поддержка Палестины со стороны Москвы, он отметил, что российская сторона осуществляет контакты с Рамаллой, участвует во всех форматах, где ищет совместную почву для урегулирования конфликта. «Намерены и дальше прикладывать усилия и играть роли в содействии поиска путей урегулирования», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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