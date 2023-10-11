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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Кремль назвал главное условие участия в урегулировании на Ближнем Востоке

Песков: Россия будет играть роль в урегулировании на Ближнем Востоке
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Россия должна сохранить равную дистанцию между Израилем и Палестиной для участия в процессе урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Мы сохраняем диалог с двумя странами. <...> Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта. <...> Мы должны сохранять равную дистанцию, только это будет давать нам дальнейшее право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», — сказал Песков.

О том, что Россия поддерживает контакт с обеими странами, Песков сказал 10 октября. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле точку зрения главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего о поддержке Палестины и выступившего против войны. Пресс-секретарь отметил, что с Палестиной Россию связывают исторические связи, а с Израилем — множество россиян, переехавших жить в эту страну.

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение контактирует с Россией по теме израильских пленных, у которых второе гражданство российское.

Глава МИД России Сергей Лавров и Лига арабских государств призвали ХАМАС и Израиль прекратить боевые действия. Министр подчеркнул, что Москва осуждает насилие в любых формах и проявлениях.

7 октября, в день начала боевых действий между Израилем и террористами ХАМАС, российский МИД выразил обеспокоенность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта» и подчеркнул, что этот конфликт не имеет силового решения и может быть урегулирован только политико-дипломатическими средствами.

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Теги
Дмитрий Песков Палестина ХАМАС Израиль мирные переговоры
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