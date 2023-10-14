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Политика ,  
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Республиканцы выдвинули спикером в конгресс противника помощи Украине

Республиканцы выдвинули спикером палаты представителей противника помощи Киеву

Республиканцы выдвинули на пост спикера палаты представителей конгресса США председателя юридического комитета органа Джима Джордана (штат Огайо), пишет The Hill.

Джордан набрал 124 голоса, опередив члена палаты представителей Остина Скотта (республиканец от штата Джорджия). Как отмечает издание, Скотт подал заявку на выдвижение в последнюю минуту — действие восприняли как протест против кандидатуры действующего председателя юридического комитета палаты.

Из борьбы за место спикера выбыл лидер республиканского большинства в палате представителей США Стив Скализ (штат Луизиана) после того, как понял, что не получит большинство голосов, пишет The Hill.

«Я думаю, что я тот человек, который может собрать нашу команду вместе, а затем помочь нашей команде рассказать стране, что мы делаем и почему это важно для них», — заявил Джордан.

Ранее он выступил против выделения нового пакета помощи Киеву. «Самые серьезные проблемы для американцев — это кризисная ситуация на границе и уличная преступность», — считает кандидат.

С 3 октября пост исполняющего обязанности спикера палаты представителей занимает Патрик Макгенри. В этот день палата отправила предыдущего спикера Кевина Маккарти в отставку. Поводом для этого стало сотрудничество республиканца с демократами для избежания шатдауна (приостановки работы правительства из-за несогласования бюджета).

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За два с половиной часа до наступления шатдауна президент США Джо Байден подписал проект бюджета на 45 дней, в который не вошли деньги на помощь Украине. Если бы документ не приняли, это привело бы к кризису, объяснил тогда глава государства.

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