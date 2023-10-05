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Военная операция на Украине ,  
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Кандидат в спикеры палаты представителей США выступил против помощи Киеву

Кандидат в спикеры палаты представителей США Джордан не поддержал помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) заявил, что в случае избрания на должность спикера нижней палаты Конгресса выступит против оказания помощи Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Так Джордан ответил на вопрос, поддержит ли он выделение нового пакета помощи Украине, если будет избран спикером нижней палаты.

«Я против этого. Я понимаю, что нам нужно будет надлежащим образом разрешить вопрос с ассигнованиями и попытаться сделать это в течение 41 дня. Самые серьезные проблемы для американцев — это кризисная ситуация на границе и уличная преступность», — сказал республиканец (цитата по ТАСС).

В конце сентября Джордан проголосовал против выделения Украине $300 млн в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Джордан первым заявил об участии в борьбе за кресло спикера. Он направил другим представителям республиканской партии письмо с просьбой о поддержке. Также на пост спикера палаты представителей претендует лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стив Скализ. Кроме него республиканцы рассматривают кандидатуры парламентского организатора Тома Эммера и председателя исследовательского комитета Кевина Херна, пишет CNN.

С 3 октября пост исполняющего обязанности спикера палаты представителей занимает Патрик Макгенри. В этот день палата отправила предыдущего спикера Кевина Маккарти в отставку: ее одобрили впервые в истории США.

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Поводом для отставки Маккарти стало сотрудничество спикера палаты представителей с демократами для избежания шатдауна — приостановки работы правительства. За два с половиной часа до его наступления президент США Джо Байден подписал проект бюджета на 45 дней, в который не вошли деньги на помощь Украине. Если бы документ не приняли, это привело бы к кризису, объяснил тогда глава государства.

Палата ушла на недельный перерыв. Как уточняла The Washington Post, выборы постоянного спикера могут пройти по окончании этого периода.

Теги
Украина США военная помощь
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