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Политика ,  
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Временным спикером палаты представителей стал «главный союзник» Маккарти

Временным спикером палаты представителей США стал Патрик Макгенри

Временным спикером палаты представителей США после отставки Кевина Маккарти стал его «главный союзник» Патрик Макгенри, передает NBC News.

После голосования в палате объявили перерыв. Палата представителей не проводила голосование по отстранению спикера с 1910 года, отставка была одобрена впервые в истории США.

В правилах палаты представителей не указано, как долго временный спикер может оставаться у власти, прежде чем пройдет голосование за постоянного спикера, уточнил телеканал.

Маккарти занимал пост с января 2022 года. Инициатором его отставки стал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. По данным CNN, за отстранение Маккарти от должности проголосовали 216 членов палаты представителей, включая шестерых республиканцев. Гетц подчеркнул, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост спикера вместо Маккарти, сообщили в ABC News.

Поводом для отставки стало сотрудничество спикера палаты представителей с демократами для избежания шатдауна — приостановки работы правительства.

За два с половиной часа до его наступления президент США Джо Байден подписал проект бюджета на 45 дней, в который вошли только суммы на финансирование правительства, но не на помощь Украине. Если бы документ не приняли, то это привело бы к кризису, объяснил тогда глава государства.

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Конгресс США отставка палата представителей США Кевин Маккарти США
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