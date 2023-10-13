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Политика ,  
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Путин ответил «посмотрим» на вопрос о визите в Армению

На вопрос о визите в Армению Путин ответил словом «посмотрим»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин допустил, что поедет в Армению с визитом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита СНГ.

Путин отметил, что находится в контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас», — сказал президент в ходе пресс-конференции.

Путин добавил, что как «сложится нормальная обстановка», то он приедет в Армению, а Пашинян — в Россию.

Российский президент подчеркнул, что совместная работа двух стран продолжается. «У нас график работы есть, выстроен. Все наши службы работают в контакте — и МИД, и экономический блок правительства работает», — отметил Путин.

Всего Владимир Путин был в Армении восемь раз. Последний раз он приезжал туда в ноябре 2022 года по случаю саммита ОДКБ, а до этого — в октябре 2019 года для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Россия называла неприемлемым план Армении признать юрисдикцию МУС, так как в этом случае Ереван будет обязан арестовать Путина в случае его визита.

МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей с Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. В Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию суда.

Представитель правительства Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян 28 сентября сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута «опасения России развеялись». Ст. 98 Римского статута закрепляет, что МУС не может запрашивать содействие от страны-участницы, если это нарушает другие ее обязательства по международному праву.

Тем не менее МИД России заявил, что ратификация Арменией Римского статута будет иметь «самые негативные последствия для двусторонних отношений» с Москвой.

«Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтен», — отметили в российском ведомстве.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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