Лукашенко выразил сожаление о непартнерском поведении Армении в СНГ

Лукашенко: Армения не всегда вела себя по-партнерски в рамках СНГ

Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters)

Армения не всегда ведет себя по-партнерски как член Содружества независимых государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ, передает БелТА.

Лукашенко напомнил, что главной целью создания СНГ было предотвращение разрыва связей между странами, образовавшимися после распада СССР. Но Запад пытался «ослабить» и «подчинить» постсоветские государства своим интересам, отметил он.

«Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», — сказал белорусский президент.

Он призвал глав стран «критичнее оценить ситуацию» в СНГ. «Нам не следует прятать голову в песок», — подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 2022 года критикует Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую помимо Армении входят пять стран СНГ — Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Поводом стали отсутствие политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении и отказ прислать мониторинговую миссию.

В мае 2023 года Пашинян допустил, что Армения выйдет из ОДКБ. В Совбезе республики тогда же заявили, что участие в ОДКБ создает «определенные проблемы» для Армении, но не ограничивает возможности для сотрудничества с разными странами.

В сентябре в Армении прошли совместные армяно-американские учения, в том же месяце жена Пашиняна Анна Акопян приехала на Украину и передала гуманитарную помощь, а в октябре Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. В МИД России расценили все это как недружественные шаги.