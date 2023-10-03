Почему Армения вопреки позиции России ратифицировала Римский статут В Москве это решение охарактеризовали как токсичное и враждебное

Армения ратифицировала статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Поэтому Россия считает это враждебным шагом и настаивает на поиске «дипломатического решения»

Здание Международного уголовного суда (Фото: Wikimedia Commons)

Почему Армения ратифицировала Римский статут

3 октября Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Оппозиция, которой принадлежит 36 из 107 мест в парламенте республики, голосование игнорировала, но голосов правящей фракции «Гражданский договор» для ратификации хватило — «за» высказались 60 депутатов, 22 выступили «против», воздержавшихся не было.

Как разъяснил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, ратификация «в некоторой степени гарантирует, что любое серьезное преступление», совершенное на территории республики, будет подпадать под юрисдикцию МУС, а для тех, кто планирует преступление совершить, «будет иметь как минимум сдерживающий эффект».

Международный уголовный суд — международный орган уголовной юстиции. В его компетенции преследование лиц, которые ответственны за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии. Его основополагающий документ — Римский статут, который был принят в 1998 году и вступил в силу в 2002-м. Сейчас документ ратифицировали 123 страны. Из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в нем участвуют только Великобритания и Франция; на Китай, Россию и США юрисдикция МУС не распространяется. Москва участвовала в разработке Римского статута и подписала его в 2000 году, но не ратифицировала, а в 2016 году отозвала и подпись. До этого суд назвал присоединение Крыма к России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Как заявил журналистам после голосования глава комиссии парламента по внешним отношениям Саргис Ханданян, Армения «предпринимает все шаги для обеспечения» своей безопасности «различными способами, в том числе и правовыми, и ратификация Римского статута является одной из них». «Правительство постоянно работало и продолжает работать с российскими партнерами, и ратификация Римского статута никак не связана с армяно-российскими отношениями», — заверил он (цитата по «Арменпресс»).

Поможет ли МУС в делах против Азербайджана

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но долгие годы не ратифицировала его: в 2004 году Конституционный суд республики постановил, что документ противоречит армянской Конституции. О ратификации статута заговорили вновь в конце 2022 года, после очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном и сентябрьских ударов Баку по приграничным районам.

Правительство одобрило проект закона о ратификации статута и обратилось в Конституционный суд, который 24 марта 2023 года признал, что документ Основному закону все же соответствует. Кабинет также одобрил декларацию о ретроактивном признании юрисдикции МУС, в результате чего Римский статут считается вступившим в силу с 12 мая 2021 года. Как пояснил министр юстиции Григор Минасян, это нужно, чтобы полномочия суда распространялись на действия Азербайджана, в частности события 12 мая 2021 года, когда, по утверждению Еревана, азербайджанские войска вошли в глубь Армении в областях Гегаркуник и Сюник на востоке страны (по утверждению Баку, азербайджанские пограничные войска дислоцировались на свои позиции в граничащие с Арменией Лачинский и Кельбаджарский районы).

Таким образом, Ереван, который 28 сентября подал иск к Баку в Международный суд ООН (он касается предполагаемого нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении карабахских армян), сможет судиться с Азербайджаном и в МУС. Азербайджан статут МУС не подписывал.

«Вероятно, если Армения дойдет до МУС и он вынесет решение против Азербайджана, Баку скажет, что юрисдикция суда на него не распространяется, — сказал РБК глава Центра европейской информации, доцент кафедры интеграционного права и прав человека МГИМО Николай Топорнин. — Судопроизводство длится очень долго, оно может растянуться на годы, и сложно предположить, как будет развиваться ситуация. Но, скорее всего, Азербайджан займет позицию, что юрисдикцию суда он не признает и никаких решений исполнять не будет. Поэтому никаких последствий для него не будет».

По оценке Топорнина, Ереван пришел к выводу, что в конфликте он должен рассчитывать только на себя и делать то, что может. «В данном случае Армения может задействовать международные судебные инстанции, чтобы каким-то образом оказывать давление на Азербайджан. МУС — это как раз один из таких инструментов», — считает эксперт.

Почему в России решение вызвало критику

17 марта, за несколько дней до того, как армянский Конституционный суд одобрил ратификацию статута в парламенте, палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». По заявлению суда, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Кремль и российский МИД назвали это решение «ничтожным», подчеркнув, что юрисдикцию МУС Москва не признает.

«Любой [украинский] ребенок, в отношении которого мы получим запросы от его законных представителей — родителей или опекунов, — будет незамедлительно воссоединен со своими семьями. Мы никого не похищали; совсем наоборот, мы спасли этих детей», — заявил в интервью Newsweek российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, Москве «нечего скрывать в этом отношении», она готова к конструктивному диалогу по этому «насущному вопросу».

Ордер МУС стал проблемой, когда речь зашла об участии Путина в саммите БРИКС, который прошел в августе 2023 года в ЮАР (Претория Римский статут ратифицировала). Президент России на саммит не поехал.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Позже МВД объявило их в розыск. В сентябре стало известно, что в розыск объявлены и председатель МУС Петр Хофманьский, его заместитель Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

Ратификация статута стала еще одним фактором, который осложнил отношения Еревана с Москвой, — до этого армянское руководство неоднократно требовало у России и других союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудить действия Азербайджана в сентябре 2022 года. Этого не произошло, и Ереван отменил у себя учения ОДКБ, запланированные на 2023 год. Тогда премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это не республика выходит из ОДКБ, а «ОДКБ выходит из Армении».

В начале сентября в интервью Общественному телевидению Армении премьер также сказал, что ратификация статута с российско-армянскими отношениями никак не связана: «Этот процесс совпал с контекстом отношений России и МУС». А 24 сентября в послании по случаю Дня независимости Пашинян признал, что решение о ратификации Римского статута было принято в декабре 2022 года, «когда всем нам стало ясно, что инструментов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении». «Это решение никоим образом не направлено против ОДКБ или РФ», — уточнил Пашинян.

В Москве поначалу на проблему реагировали сдержанно, заявляя, что потребуют от Еревана разъяснений. Однако к сентябрю риторика изменилась. «Как минимум трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту Владимира Путина по запросу гаагской «фемиды». В Москве рассчитывают, что в Национальном собрании Армении найдутся трезвомыслящие силы, которые не станут «штамповать» заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение», — привело агентство ТАСС 28 сентября слова неназванного собеседника в МИД России.

Против приезда Путина в Ереван высказался в марте 2023 года депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян. «Если мы подписали этот документ, будет лучше, если он (Владимир Путин. — РБК) не приедет в Армению. Если он приедет в Армению, то должен быть арестован. Но он и не захочет приехать», — заявил он изданию Factor.am.

28 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «Армения прекрасно знает совершенно трудно укладывающиеся в голове решения, принятые на основании этого статута». «Безусловно, это не то, что мы приветствуем», — сказал Песков, отметив, что «Армения — суверенное государство» и что «эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными».

Всего Владимир Путин был в Армении восемь раз. Последний раз он приезжал туда в ноябре 2022 года по случаю саммита ОДКБ, а до этого — в октябре 2019 года для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Если бы армянская сторона считала ордер на арест Владимира Путина существенным обстоятельством, она бы наверняка не форсировала ратификацию статута, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Сейчас понятно, что это яркий политический жест, но еще до последних карабахских событий, когда эта тема поднялась, Ереван пришел к выводу, что это важнее, — сказал РБК эксперт. — Обоснование — необходимость привлечь Азербайджан к уголовной ответственности, хотя эффективность этого дела вызывает сомнение».

Ратифицируй Армения статут ранее, продолжает Лукьянов, как это сделали такие страны СНГ, как Таджикистан (2000 год) и Молдавия (2010 год), оснований расценивать это как заведомо антироссийский акт не было бы. «А в данный момент, когда это способно кардинально повлиять на отношения — а именно предотвратить возможность визитов российского руководителя в формально союзную страну, естественно, это расценивается не просто как решение, унаследованное из прошлого», — резюмировал эксперт.

Какие могут быть последствия

3 октября, уже после ратификации статута Арменией, Дмитрий Песков назвал это «некорректным решением». И подчеркнул: для России Армения — дружественное государство, партнер, ее «многое объединяет с братским армянским народом». «Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», — уточнил Песков. Москве и Еревану «предстоят серьезные разговоры по этой теме». «Нужно искать какое-то дипломатическое решение в этой связи», — заявил пресс-секретарь российского президента, отметив, что сейчас важно разобраться, «могут ли в Армении превалировать одни акты над международным правом или они не могут обеспечить особые условия для исключений».

Прежде Ереван предлагал Москве подписать отдельное соглашение, которое бы обеспечило невыдачу граждан друг друга третьим странам (такой документ у Армении есть с США). По мнению Егише Киракосяна, его можно было бы принять с опорой на часть 2 статьи 98 Римского статута.

Часть 2 статьи 98 Римского статута Суд не может обращаться с просьбой о предоставлении в распоряжение, которая требовала бы от запрашиваемого государства действий, не совместимых с его обязательствами по международным соглашениям, в соответствии с которыми для предоставления какого-либо лица в распоряжение суда требуется получение согласия направляющего государства, если только суд сначала не заручится сотрудничеством направляющего государства в деле получения согласия на предоставление в распоряжение.

«Все возможные опасения России в случае ратификации Римского статута Арменией можно решить в рамках логики указанной статьи», — сказал он (цитата по Armenia Today).

Согласно словам источника ТАСС в МИД России, эту инициативу в Москве рассмотрели и предложили «компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны». «К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», — предупредил собеседник ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, в прошлом заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин в беседе с РБК предложение Армении назвал слишком сложной придуманной игрой.

По оценке Лукьянова, в этой ситуации Москва идет на принцип: ратификацию статута она расценивает как политический жест, «после событий последних недель — это уже без всякого сомнения». Карасин убежден: ратификация статута «никоим образом не скажется на многовековых дружественных братских отношениях между нашими народами». «А политики, которые приняли такое решение, должны объяснить их прежде всего своему народу и разобраться в том, как это может сказаться на отношениях с Российской Федерацией», — сказал РБК сенатор. Ключевым моментом для Москвы стало то, что решение по статуту армянские парламентарии приняли уже «после того, как МУС обозначил свое враждебное отношение к руководителю российского государства».