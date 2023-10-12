Захарова назвала последствия прибытия на Ближний Восток авианосца США

Авианосец «Джеральд Форд» (Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni / U.S. Navy / Getty Images)

Прибытие авианосца США в Средиземное море на фоне конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС приведет к большей эскалации в регионе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Да, это приведет только к еще большей эскалации», — сказала она в ответ на просьбу турецких журналистов оценить последствия этого шага на круглом столе в ТАСС «Россия — Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Тель-Авив попросил помощи у США — своего давнего партнера в военной сфере, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Глава Пентагона Ллойд Остин 8 октября объявил, что США направят в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, в которую входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Нормандия» и четыре эсминца с управляемыми ракетами. Авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря 11 октября.

По словам помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, отправка авианосца должна удержать третьи стороны от расширения эскалации.

«Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, чтобы отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации», — объяснил он.

Помимо атаки ХАМАС, Армия обороны Израиля сообщила об обстрелах со стороны Сирии и Ливана.