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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Госсекретарь США Блинкен заявил о запросе Израилем дополнительной военной помощи
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США получили запрос Израиля о дополнительной военной помощи, он рассматривается, сообщил Блинкен. Он также рассказал, что идет проверка данных о погибших в конфликте американцах. Уже известно о жертвах среди украинцев и тайцев
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Израиль, который ведет войну с ХАМАС, попросил у США дополнительную военную помощь, о ее выделении может быть объявлено уже 8 октября, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в комментарии CNN.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, вы, вероятно, услышите больше об этом позже сегодня», — сказал он.

Блинкен также заявил, что Вашингтон проверяет сообщения об убитых и пропавших американцах в ходе конфликта.

Госсекретарь назвал случившееся худшим, что происходило с Израилем со времен войны Судного дня в 1973-м. Фундаментальное отличие, по его мнению, в том, что 50 лет назад «это была война страны со страной», а происходящее сейчас является «массированной террористической атакой». «Мы наглядно видели, что они [ХАМАС] буквально тащат людей через границу с сектором Газа, в том числе пережившую холокост [женщину] в инвалидной коляске, женщин и детей», — сказал он.

Президент США Джо Байден в день начала военных действий 7 октября заявил, что занимает сторону Израиля, и подтвердил, что поддержка Тель-Авива «является твердой и непоколебимой».

Израиль официально назвал конфликт войной, а ХАМАС в свою очередь заявил, что ведет военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Массированные атаки продолжаются в обоих регионах второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация.

По последним данным, жертвами боевых действий среди израильтян стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тыс.; среди палестинцев — 370 погибших и около 2,2 тыс. пострадавших. Среди погибших и раненых есть украинцы, тайцы и другие иностранцы.

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Россия выразила озабоченность обострением ситуации и призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня и решению конфликта мирным путем. Российское посольство в Израиле заявило о проверке информации о том, что среди заложников, взятых ХАМАС на юге Израиля, есть россияне. О погибших или раненых гражданах России в конфликте не сообщалось.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС США Энтони Блинкен
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