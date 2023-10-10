Армия Израиля сообщила об обстрелах с территории Сирии

Несколько снарядов, запущенных с территории Сирии, упали на открытой местности; израильские военные ответили артиллерийским огнем. Власти ОАЭ ранее предостерегали Дамаск от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала обстрелы со стороны Сирии. По словам военных несколько снарядов перелетели через израильскую территорию и упали на открытой местности. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Израильская армия открыла ответный артиллерийский огонь по Сирии.

Сирийский МИД ранее поддержал палестинскую сторону в войне с Израилем. В дипломатическом ведомстве, комментируя нападение палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября, заявили, что эти действия «доказывают право палестинского народа создать свое независимое государство на своей земле».

По данным Axios, Объединенные Арабские Эмираты направили президенту Сирии Башару Асаду предупреждение, чтобы Дамаск не вмешивался в конфликт между ХАМАС и Израилем и не допустил нападений на Израиль с сирийской территории. Призыв был сделан на фоне опасений западных стран, что военные действия могут распространиться на Ливан или Сирию и перерасти в региональный конфликт. Аналогичную обеспокоенность о разрастании конфликта выразили в Кремле.

С начала нового военного обострения между Израилем и ХАМАС израильская территория несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Ливана; Израиль в ответ нанес удары по ливанской территории. Глава МИД Ливана Абдалла Боу Хабиб при этом заявил, что получил заверение от шиитской военизированной организации «Хезболлы», что та не вступит в боевые действия, если Израиль не выступит против Ливана.