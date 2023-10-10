 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Армия Израиля сообщила об обстрелах с территории Сирии

Армия Израиля зафиксировала обстрелы с территории Сирии
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Несколько снарядов, запущенных с территории Сирии, упали на открытой местности; израильские военные ответили артиллерийским огнем. Власти ОАЭ ранее предостерегали Дамаск от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАС
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала обстрелы со стороны Сирии. По словам военных несколько снарядов перелетели через израильскую территорию и упали на открытой местности. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Израильская армия открыла ответный артиллерийский огонь по Сирии.

Сирийский МИД ранее поддержал палестинскую сторону в войне с Израилем. В дипломатическом ведомстве, комментируя нападение палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября, заявили, что эти действия «доказывают право палестинского народа создать свое независимое государство на своей земле».

По данным Axios, Объединенные Арабские Эмираты направили президенту Сирии Башару Асаду предупреждение, чтобы Дамаск не вмешивался в конфликт между ХАМАС и Израилем и не допустил нападений на Израиль с сирийской территории. Призыв был сделан на фоне опасений западных стран, что военные действия могут распространиться на Ливан или Сирию и перерасти в региональный конфликт. Аналогичную обеспокоенность о разрастании конфликта выразили в Кремле.

С начала нового военного обострения между Израилем и ХАМАС израильская территория несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Ливана; Израиль в ответ нанес удары по ливанской территории. Глава МИД Ливана Абдалла Боу Хабиб при этом заявил, что получил заверение от шиитской военизированной организации «Хезболлы», что та не вступит в боевые действия, если Израиль не выступит против Ливана.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль ЦАХАЛ Сирия ХАМАС
Материалы по теме
Израиль зафиксировал 15 ракетных ударов со стороны Ливана
Политика
В Кремле заявили об опасности разрастания конфликта ХАМАС и Израиля
Политика
Репортеры сообщили о большом числе тел в общине Израиля близ сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 17:10
Армия Израиля сообщила об обстрелах с территории Сирии Политика, 23:10
Путин и Эрдоган сочли катастрофическим число жертв войны Израиля и ХАМАС Политика, 22:55
Варшава лишила «Газпром» польского участка газопровода Ямал — Европа Бизнес, 22:51
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 22:30
В Кремле заявили об опасности разрастания конфликта ХАМАС и Израиля Политика, 22:30
50 лет без спама: как виртуальный ассистент экономит время абонентов Тренды, 22:27
Эрдоган обсудил с Путиным «тревожный конфликт» Политика, 22:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
WSJ узнала о планах США отправить второй авианосец к берегам Израиля Политика, 22:03
Репортеры сообщили о большом числе тел в общине Израиля близ сектора Газа Политика, 22:01
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 22:00
Positive Technologies — об эволюции киберугроз в 2023 году Новая экономика, 21:57
Тихая революция: как большие языковые модели изменят бизнес Тренды, 21:56
Эрдоган выразил опасения по разрастанию конфликта между ХАМАС и Израилем Политика, 21:52
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 21:45