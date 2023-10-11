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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол Израиля рассказал об обстрелах Израиля со стороны Ливана

Посол: с территории Ливана Израиль обстреливают несколько группировок
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Aziz Taher / Reuters
Фото: Aziz Taher / Reuters

Обстрелы Израиля с территории Ливана продолжаются второй день подряд, удары наносят несколько военизированных организаций. Об этом посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил в эфире телеканала РБК.

«Из Ливана уже второй день подряд ведутся обстрелы, они очень редкие, но они существуют», — сказал посол. По его словам, удары по Израилю наносит не только «Хезболла», но и другие группировки, например ливанский ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в России).

После обстрелов со стороны Ливана израильская армия наносит ответные удары. «На эту минуту <...> сравнительно северная граница спокойная», — сказал Бен Цви.

Он также рассказал, что с начала атаки ХАМАС 7 октября по Израилю выпустили в общей сложности около 6 тыс. ракет.

По словам посла, все боевики, проникшие на территорию страны, были убиты. Однако попытки прорваться в Израиль продолжаются, поэтому точечные столкновения еще возникают.

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Теги
Израиль Ливан ХАМАС сектор Газа «Хезболла»
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