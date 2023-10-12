Байден призвал Израиль следовать «правилам войны»

Байден назвал атаку ХАМАС на Израиль самым смертоносным днем для евреев «со времен Холокоста». Он попросил израильского премьера соблюдать нормы ведения боев, несмотря на «гнев и огорчение» из-за жертв среди мирных жителей

Фото: Saleh Salem / Reuters

Израиль в войне против палестинской группировки ХАМАС должен соблюдать нормы ведения боевых действий. Об этом американский президент Джо Байден заявил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора, рассказал лидер США, пишет The Hill.

«Действительно важно, чтобы Израиль, со всем гневом и огорчение и просто — я не знаю, как это объяснить, — оно есть, это то, чтобы он действовал по правилам войны», — сказал Байден на встрече с представителями еврейских общественных организаций.

Президент США отметил, что знает Биби (неформальное прозвище израильского премьера. — РБК) более 40 лет, у них сложились откровенные отношения. Он рассказал об увиденных фотографиях жертв нападения боевиков ХАМАС на мирное население и назвал атаку «кампанией чистой жестокости». Байден подчеркнул: «Не просто ненависть, а чистая жестокость по отношению к еврейскому народу, и я бы сказал, что это самый смертоносный день для евреев со времен Холокоста».

О важности соблюдения Израилем норм ведения войны заявлял также госсекретарь Энтони Блинкен, который выразил уверенность, что ЦАХАЛ примет все возможные меры предосторожности для недопущения гибели гражданских лиц. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал израильскую сторону к «пропорциональному» ответу, который защитит «жизни невинных гражданских лиц».

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, 2,8 тыс. получили ранения. В секторе Газа в результате израильских ударов погибли свыше 1 тыс. человек, еще более 5,1 тыс. были ранены. Среди погибших в Израиле — четверо россиян, еще шестро пропали без вести. «На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше», — предупредил российский посол Анатолий Викторов.

Правительство Израиля сообщало об обнаруженных обезглавленных телах детей в кибуце Кфар-Аза, расположенном в трех километрах от границы с сектором Газа. ЦАХАЛ заявлял о «резне» в поселении, при которой были жестоко убиты младенцы, дети, женщины и старики. ХАМАС эти сведения отвергает, называет их ложными и выдвигает встречные обвинения против Израиля из-за ударов по сектору Газа.

Согласно сведениям The Times of Israel, армия Израиля решила отказаться от практики «стука по крыше» — оповещений о предстоящем ударе по определенному месту с помощью сообщений или сброса маломощного заряда. Власти Израиля сообщали, что будут наносить удары даже в случае риска для заложников. От них воздержатся, если будет точно известно, что пленные находятся в потенциальном месте для удара, заявили собеседники газеты.

Израиль не всегда предупреждает о нанесении ударов, поэтому отмена такой практики не сильно повлияет на ситуацию, но «будет гораздо больше погибших мирных жителей», рассказывал РБК независимый эксперт Александр Храмчихин. Сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин отметил: «Сейчас если посмотреть, там некоторые удары по районам — наносятся одновременно удары по десяткам зданий. В этом плане данная практика даже не представляю, как может работать».