 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В Кремле заявили об опасности разрастания конфликта ХАМАС и Израиля

Песков: ситуация на Ближнем Востоке тревожная и опасна разрастанием
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Кибуц Кфар-Аза, Израиль
Кибуц Кфар-Аза, Израиль (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность. Такими словами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Россия 24» прокомментировал конфликт Израиля и Палестины.

«Ситуация более чем тревожная. Она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность», — сказал Песков.

7 октября начался новый конфликт между Палестиной (ХАМАС) и Израилем. Обе стороны ведут массированные обстрелы. Со стороны сектора Газа погибли около 800 человек, более 4 тыс. пострадали, со стороны Израиля — более 900 погибших и свыше 2,4 тыс. раненых.

Россия призывала Израиль и ХАМАС к прекращению огня. 10 октября заместитель главы МИДа Сергей Рябков сообщил, что существует угроза дальнейшей эскалации и Москва «поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами».

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Дмитрий Песков Кремль Израиль Палестина ХАМАС Ближний Восток
Материалы по теме
Война Израиля и ХАМАС. Главное
Политика
Эрдоган выразил опасения по разрастанию конфликта между ХАМАС и Израилем
Политика
ХАМАС заявил о массированном ракетном ударе по Ашкелону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 17:10
Армия Израиля сообщила об обстрелах с территории Сирии Политика, 23:10
Путин и Эрдоган сочли катастрофическим число жертв войны Израиля и ХАМАС Политика, 22:55
Варшава лишила «Газпром» польского участка газопровода Ямал — Европа Бизнес, 22:51
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 22:30
В Кремле заявили об опасности разрастания конфликта ХАМАС и Израиля Политика, 22:30
50 лет без спама: как виртуальный ассистент экономит время абонентов Тренды, 22:27
Эрдоган обсудил с Путиным «тревожный конфликт» Политика, 22:17
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
WSJ узнала о планах США отправить второй авианосец к берегам Израиля Политика, 22:03
Репортеры сообщили о большом числе тел в общине Израиля близ сектора Газа Политика, 22:01
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 22:00
Positive Technologies — об эволюции киберугроз в 2023 году Новая экономика, 21:57
Тихая революция: как большие языковые модели изменят бизнес Тренды, 21:56
Эрдоган выразил опасения по разрастанию конфликта между ХАМАС и Израилем Политика, 21:52
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 21:45