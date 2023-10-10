Песков: ситуация на Ближнем Востоке тревожная и опасна разрастанием

В Кремле заявили об опасности разрастания конфликта ХАМАС и Израиля

Кибуц Кфар-Аза, Израиль (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность. Такими словами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Россия 24» прокомментировал конфликт Израиля и Палестины.

«Ситуация более чем тревожная. Она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность», — сказал Песков.

7 октября начался новый конфликт между Палестиной (ХАМАС) и Израилем. Обе стороны ведут массированные обстрелы. Со стороны сектора Газа погибли около 800 человек, более 4 тыс. пострадали, со стороны Израиля — более 900 погибших и свыше 2,4 тыс. раненых.

Россия призывала Израиль и ХАМАС к прекращению огня. 10 октября заместитель главы МИДа Сергей Рябков сообщил, что существует угроза дальнейшей эскалации и Москва «поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами».