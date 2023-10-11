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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Зеленский допустил падение внимания к Украине из-за войны Израиля с ХАМАС

Зеленский: внимание мира к Украине может снизиться из-за войны Израиля с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине

Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться из-за конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью France 2.

«Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться», — сказал он. Зеленский добавил, что это будет иметь последствия, но не уточнил, какие.

По мнению украинского президента, «если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России». Он выразил надежду, что США продолжат поддерживать Киев.

Израиль после нападения ХАМАС направил США несколько запросов о военной помощи, в том числе о пополнении перехватчиков системы ПВО «Железный купол» в качестве меры предосторожности на случай затягивания и расширения конфликта, а также об усилении обмена разведданными, сообщали источники The Washington Post. Президент США Джо Байден распорядился выделить стране дополнительную поддержку. Пентагон обещал обеспечить, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданских лиц.

The Washington Post и телеканал NBC сообщали со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов, что Вашингтон может связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израилю. Это поможет «зажать крайне правых» и заручиться поддержкой части республиканцев, отмечали собеседники The Washington Post. Некоторые конгрессмены выступают против поддержки Киева, но одобряют выделение помощи Израилю, писало издание.

Накануне Белый дом подтвердил, что намерен запросить у конгресса средства на помощь как Украине, так и Израилю. «[Помощь для обеих стран] важна, и мы достаточно крупная, экономически жизнеспособная и динамично развивающаяся страна, чтобы иметь возможность поддерживать оба [государства]», — подчеркивал координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Влияние конфликта Израиля и ХАМАС на оказание помощи Киеву исключала и Еврокомиссия. Москва осуждает поставки оружия Украине и заявляет, что они не изменят исход конфликта.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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