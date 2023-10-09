Еврокомиссия исключила влияние войны в Израиле на оказание помощи Украине

ЕС осудил нападение ХАМАС на Израиль, а также решил приостановить финансовую помощь Палестине. На поддержку Украине события на Ближнем Востоке никак не скажутся, заявила Еврокомиссия

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Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС или какие-либо другие события не могут оказать влияние на поддержку Украины со стороны ЕС, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

На брифинге представителей ЕК спросили, может ли ситуация в Израиле и на Ближнем Востоке в целом оказать влияние на поддержку Украины со стороны Брюсселя.

«Я не думаю, что что-либо и каким-либо образом может оказать влияние на оказание поддержки Украине со стороны Европейского союза. В этом нет никаких сомнений», — отметил Мамер, назвав поставленный вопрос «честно говоря, полностью неуместным».

Мамер также упомянул недавнее выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Бордо, где она вновь повторила мысль о том, что ЕС будет оказывать помощи народу Украины «столько, сколько понадобится».

Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября. Атака сопровождалась массированными ракетными ударами по городам, включая Тель-Авив, вторжением боевиков на юг страны и захватом в заложники мирных жителей и военных. Израиль начал ответные удары и, как сообщила армия обороны страны (ЦАХАЛ), к 9 октября вернул под свой контроль все подвергшиеся нападению населенные пункты у границы с сектором Газа. Вооруженные силы Израиля заявляли об осаде анклава, а правительство решило устроить ему блокаду, остановив подачу воды и электричества, а также поставки топлива.

ЕС осудил нападение ХАМАС (союз признает движение террористической организацией), а ряд европейских стран, включая Германию, заявили о праве Израиля на оборону. Брюссель на фоне атаки приостановил финансовую помощь Палестине, сообщал комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархели. «Сейчас необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования. Разжигание ненависти, насилия и прославление террора отравили умы слишком многих людей», — сказал он.

Как отмечает Politico, в 2022 году ЕС выделил палестинским территориям €300 млн и обещал €1,8 млрд в период с 2021 по 2024 год. Средства выделены в том числе палестинской администрации на выплаты зарплат госслужащим, а также на оказание помощи беженцам через структуры ООН. Обеспокоенность финансовой помощью Палестине со стороны Брюсселя давно выражал Израиль, указывает издание.