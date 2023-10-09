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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой

WP: Израиль попросил у США снаряды для «Железного купола»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Запрос Израиля — это мера предосторожности на случай будущих обстрелов со стороны ХАМАС. Страна также призывает расширить сотрудничество в области разведки на случай военных действий в Ливане
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Власти Израиля после нападения со стороны палестинского движения ХАМАС обратились к США с просьбой помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Израильская сторона также попросила Вашингтон усилить сотрудничество в области обмена разведданными в связи с потенциальной военной активностью на юге Ливана. Ливанское движение «Хезболла» 8 октября обстреляла территорию Израиля из минометов, а армия обороны страны ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем.

WP отмечает, что запрос о перехватчиках «Железный купол» — это мера предосторожности на случай будущих обстрелов со стороны ХАМАС, а не признак того, что у Израиля заканчиваются снаряды.

По словам источников, администрация президента США Джо Байдена может объединить военную помощь Израилю и Украине в один запрос, который направят конгрессу.

В США ожидают, что Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие 24-48 часов, пишет газета. Военные действия, как ожидается, продлятся несколько недель; израильские чиновники обратились с просьбой о помощи на случай, если конфликт распространится «на других региональных игроков»

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Израиль направил Вашингтону «конкретные дополнительные запросы» о военной помощи, но не привел подробности. Байден распорядился о ее выделении. Кроме того Пентагон в знак поддержки Израиля направил в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу.

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Байден ранее заявил о безоговорочной поддержке Израиля и подчеркнул, что страна имеет право себя защищать. «Террористическим атакам никогда не может быть оправдания», — сказал он, предупредив, что «сейчас не время для какой-либо стороны, враждебной Израилю, использовать эти атаки для получения преимущества».

ХАМАС 7 октября объявил о военной операции против Израиля и начал массированную ракетную атаку на страну; в приграничные районы вторглись боевики, которые захватили около сотни заложников. Кроме того ХАМАС напал на участников музыкального фестиваля на юге страны; спасатели сообщили, что на месте проведения мероприятия нашли 260 тел погибших. ЦАХАЛ ответил авиаударами по целям в Газе и заявил об уничтожении нескольких боевиков.

В Израиле погибли более 700 человек, палестинские власти сообщали о более 400 жертвах; число пострадавших с обеих сторон превысило 4 тыс.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль США военная помощь Джо Байден ХАМАС Ливан
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