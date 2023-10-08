Остин назвал непоколебимой приверженность США праву Израиля на оборону

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что внимательно следит за развитием событий в Израиле, и выразил поддержку права страны защищать себя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства обороны США.

«Наша приверженность праву Израиля на защиту остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям тех, кто погиб при этом чудовищном нападении на гражданских лиц», — заявил Остин.

Он сообщил, что в ближайшие дни Министерство обороны США будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданских лиц.

Остин также обсудил по телефону происходящее в Израиле с председателем Комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и главой Центрального командования Эриком Курилья, передает CNN.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля, страна подверглась ракетным атакам, отряд боевиков проник в ее приграничные районы. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить авиаудары по Газе.

Президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживает Израиль «перед лицом этого террористического нападения», добавив, что «террористическим атакам никогда не может быть оправдания». «Израиль имеет право защищать себя и свой народ», — сказал он, пообещав «твердую и непоколебимую поддержку».

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Бен Кардин объявил о планах «при первой возможности» внести законопроект о выделении помощи Израилю. По его словам, эта мера, в частности, будет предусматривать пополнение запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол».