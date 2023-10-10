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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Германии призвали ввести санкции против Ирана из-за войны в Израиле

Власти Германии выступили за расширение санкций против Ирана из-за ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Германия совместно со своими партнерами в Европе и США должны расширить санкции против Ирана после начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, заявила RND председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Самым большим сторонником террора ХАМАС является Иран», — отметила Штрак-Циммерман. Она добавила, что это должно стать причиной расширения санкций против Ирана.

По мнению Штрак-Циммерман, Евросоюз должен классифицировать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских войск) как террористическую организацию. «Европа должна вместе поддержать Израиль и предпринять все возможные шаги на международном уровне, чтобы остановить финансирование ХАМАС со стороны Ирана и таких государств, как Катар, а также частных спонсоров», — подчеркнула она.

The Wall Street Journal со ссылкой на ХАМАС и ливанскую группировку «Хезболла» писала, что иранские службы безопасности помогли ХАМАС спланировать атаку на Израиль. По утверждению представителей исламистских движений, в Иране дали зеленый свет нападению на Израиль на встрече в Бейруте 2 октября.

Газета уточнила, что офицеры КСИР работали с ХАМАС над планом нападения с августа, а детали операции уточняли в ходе нескольких встреч в ливанской столице.

Тегеран отверг причастность к атаке ХАМАС на Израиль. В представительстве страны при ООН заявили, что Иран поддержал Палестину, но военные страны не имеют отношения к началу войны. «Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа», — отметили в представительстве.

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Одновременно с этим иранские власти, комментируя атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, назвали ее «мощным ответом на преступные действия» и «новой страницей в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях».

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные переговоры с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией и назвал боевые действия группировки «источником гордости для исламской нации». Он выразил надежду, что операция будет «победоносной».

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Теги
Германия Бундестаг Иран санкции Израиль ХАМАС
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