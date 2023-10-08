Президент Ирана провел переговоры с лидерами ХАМАС и «Исламского джихада»

Президент Ирана провел переговоры с лидерами группировок из сектора Газа

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные разговоры с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией и генеральным секретарем движения «Исламский джихад» (запрещен в России) Зиядом ан-Нахалой, передает агентство IRNA.

В разговоре с Ханией Раиси назвал боевые действия ХАМАСА «источником гордости для исламской нации». Он выразил надежду, что операция будет «победоносной».

«Мы считаем окончательную победу Палестины божественным обещанием», — заявил президент во время переговоров с ан-Нахалой.

По данным агентства Mehr, глава Ирана назвал действия ХАМАС «законной обороной», обвинив Израиль в создании угроз безопасности в регионе.

Война ХАМАС и Израиля продолжается второй день. Боевики утром 7 октября начали обстреливать израильскую территорию, Израиль в ответ наносит удары по сектору Газа.

В поддержку Израиля выступили 84 страны. Палестину поддержали Сирия, Китай и Иран. Последний назвал обстрелы «мощным ответом на преступные действия» Израиля. Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. человек.