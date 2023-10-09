США направят на Ближний Восток больше истребителей для сдерживания Ирана

США перебросят в регион до 25 истребителей F-35 и F-15 на случай расширения боевых действий за пределы Израиля. Пентагон также отправил в восточную часть Средиземного моря авианосец «Джеральд Форд» из-за атаки ХАМАС

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

США на фоне атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль собираются разместить на Ближнем Востоке дополнительные истребители в рамках плана по укреплению своих позиций в регионе, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, осведомленного о планах военных.

По словам собеседника телеканала, Соединенные Штаты перебросят туда F-35 и F-15; их точное количество неизвестно, речь может идти о 20–25 боевых самолетах.

Целью развертывания дополнительных истребителей собеседник назвал сдерживание потенциальной агрессии со стороны Ирана или возможного расширения боевых действий за пределы Израиля.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне объявил об отправке в Восточное Средиземноморье авианосца «Джеральд Форд» и его ударной группы, в которую входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» «Нормандия» и эсминцы с управляемыми ракетами класса «Арли-Берк» — «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни», «Рузвельт» (DDG 80). Глава Пентагона также сообщил, что Вашингтон усилит эскадрильи истребителей F-35, F-15, F-16 и штурмовиков A-10 в регионе.

Как отмечает телеканал, Вашингтон отправлял в регион истребители F-35 в середине июля в ответ на действия Ирана в Ормузском проливе. По данным ВМС США, иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера; Тегеран это отрицал. Тогда же США направили в пролив два десантных корабля USS Bataan и USS Carter Hall.

Иранские власти поддержали нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. The Wall Street Journal со ссылкой на источники в палестинском движении сообщила, что иранский Корпус стражей исламской революции с августа помогал разрабатывать план атаки, но в Тегеране это отрицают.

Израиль в ответ на действия палестинской группировки начал обстреливать сектор Газа и сообщил об уничтожении сотен боевиков. Власти также обратились к США за дополнительной военной помощью. По данным The Washington Post, речь идет о пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов, а также усилении разведывательного сотрудничества.