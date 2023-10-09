В Вашингтоне сообщили о гибели в Израиле девяти американцев
Девять граждан Америки погибли в результате войны Израиля с ХАМАС, сообщил CNN представитель Совета национальной безопасности США. Количество пострадавших в Израиле американцев собеседник телеканала не назвал.
В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших, а также пожелали выздоровления раненым. США продолжают следить за ситуацией и поддерживают связь с властями Израиля, заверил чиновник.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил CNN, что по меньшей мере четыре американца погибли в результате нападения на Израиль. Власти «работают сверхурочно», чтобы оперативно обновлять информацию о пострадавших и погибших гражданах страны, добавил он.
По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 560 человек, еще 2,9 тыс. получили ранения. В Израиле от атак и обстрелов ХАМАС погибли 800 человек, количество раненых превысило 2,5 тыс.
Среди погибших и раненых есть граждане Белоруссии, Украины, Франции, Таиланда и другие иностранцы. Пресс-служба посольства России в Тель-Авиве сообщила, что в Израиле без вести пропали четверо россиян.
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