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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Вашингтоне сообщили о гибели в Израиле девяти американцев

В Вашингтоне сообщили о гибели девяти американцев в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press
Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

Девять граждан Америки погибли в результате войны Израиля с ХАМАС, сообщил CNN представитель Совета национальной безопасности США. Количество пострадавших в Израиле американцев собеседник телеканала не назвал.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших, а также пожелали выздоровления раненым. США продолжают следить за ситуацией и поддерживают связь с властями Израиля, заверил чиновник.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил CNN, что по меньшей мере четыре американца погибли в результате нападения на Израиль. Власти «работают сверхурочно», чтобы оперативно обновлять информацию о пострадавших и погибших гражданах страны, добавил он.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 560 человек, еще 2,9 тыс. получили ранения. В Израиле от атак и обстрелов ХАМАС погибли 800 человек, количество раненых превысило 2,5 тыс.

Среди погибших и раненых есть граждане Белоруссии, Украины, Франции, Таиланда и другие иностранцы. Пресс-служба посольства России в Тель-Авиве сообщила, что в Израиле без вести пропали четверо россиян.

В Вашингтоне сообщили о гибели в Израиле девяти американцев
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Израиль погибшие США Госдепартамент США
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