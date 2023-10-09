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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Белом доме сообщили о гибели нескольких американцев в Израиле

Белый дом подтвердил гибель нескольких американцев в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Несколько американцев погибли в Израиле после атаки ХАМАС, сообщает CBS News со ссылкой на Совет национальной безопасности Белого дома.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем связь с нашими израильскими партнерами, особенно с местными властями», — приводит телеканал заявление представителя Совета. Сколько именно человек погибли — не уточняется.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что в Израиле погибли как минимум трое американцев.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Группировка обстреляла израильскую территорию тысячами ракет, боевики группировки вторглись в приграничные населенные пункты, Израиль в ответ объявил о начале операции «Железные мечи» и нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.

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Теги
Израиль Палестина ХАМАС США
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