Число погибших израильтян достигло 800 человек

В Израиле от атак ХАМАС погибли около 800 человек

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В Израиле от атак и обстрелов боевиков палестинского движения ХАМАС погибли около 800 человек, сообщает государственная телерадиокомпания Kan. Ранения получили около 2,4 тыс. человек.

По данным на вечер 8 октября число погибших израильтян составляло примерно 700 человек, пострадавших — 2,2 тыс.

В секторе Газа от ударов израильской армии, по последним данным местного Минздрава, погибли 493 человека, из них 91 ребенок. Около 2,7 тыс. палестинцев, в том числе 244 ребенка, были ранены.

Накануне на юге Израиля, как сообщил представитель поисково-спасательной организации Zaka, в районе проведения музыкального фестиваля, на участников которого напали боевики ХАМАС, были обнаружены тела около 260 человек.

Фестиваль проходил 6–7 октября в кибуце (коммуне) Реим, неподалеку от границы с сектором Газа. По словам очевидцев, боевики ХАМАС открыли там стрельбу, в результате чего погибли и были ранены посетители фестиваля. Некоторых из них, по рассказам свидетелей, боевики захватили в заложники.