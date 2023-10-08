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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле погиб гражданин Франции

В Израиле погиб гражданин Франции
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Посольство Франции в Тель-Авиве
Посольство Франции в Тель-Авиве (Фото: Wikimedia Commons)

Гражданин Франции погиб в результате боевых действий в Израиле, сообщает МИД страны.

В ведомстве выразили соболезнования близким погибшего и подтвердили, что дипломаты посольств в Тель-Авиве и Иерусалиме находятся в контакте с его семьей.

Французов, проживающих в Израиле, призвали следовать инструкциям местных властей и поддерживать связь с диппредставительствами. Власти выясняют данные о местонахождении еще нескольких граждан.

Ранее о погибших гражданах во время боев в Израиле сообщали в Белоруссии, Украине, Таиланде, а также Германии.

МИД России не сообщал о жертвах среди россиян. Гражданам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто уже находится там, следовать указаниям местных властей.

Война ХАМАС и Израиля продолжается второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация.

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По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 370 палестинцев, еще 2,2 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. человек.

Теги
Франция МИД Франции Израиль погибший
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