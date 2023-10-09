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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в Газе палестинцев выросло до 560 человек

В секторе Газа в результате израильских ударов погибли 560 человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mahmoud Issa / Reuters
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Число палестинцев в секторе Газа, погибших в результате ударов израильской армии, выросло до 560 человек, 2900 получили ранения, сообщает Jfranews со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Израильская авиация наносит массированные удары по целям в секторе Газа с самого начала крупнейшего за последние 50 лет вооруженного конфликта Израиля и палестинцев.

Утром 9 октября израильская армия сообщила, что за ночь нанесла удар по более чем 500 стратегическим целям в секторе Газа, связанным с ХАМАС.

«Самолеты и боевые вертолеты, самолеты и артиллерийские силы ночью атаковали многие сотни целей террористических организаций ХАМАС в секторе Газа», — говорилось в сообщении.

Под удары попали несколько высотных зданий, в одном из которых находился военный штаб ХАМАС; семь оперативных штабов ХАМАС, а также оперативный штаб «Палестинского исламского джихада» (запрещена в России); здание, которое использовали военно-морские силы ХАМАС; два оперативных объекта ХАМАС, один из них — в мечети; три тоннеля ХАМАС; имущество «Джихада» в одном из жилых зданий, где также проживали боевики, и другие объекты.

ЦАХАЛ пообещал продолжить наносить удары, чтобы «нанести смертельный урон» ХАМАС.

Число погибших в Газе палестинцев выросло до 560 человек
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Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. По его словам, регион останется без электричества, воды и топлива.

В Израиле число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС достигло, по состоянию на 9 октября, 800 человек, более 2,5 тыс. получили ранения.

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Теги
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