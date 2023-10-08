МИД Украины подтвердил гибель двух граждан в Израиле

В Израиле погибли две гражданки Украины

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Две гражданки Украины погибли в результате боевых действий в Израиле, сообщил «РБК Украина» официальный представитель МИД страны Олег Николенко.

По словам спикера ведомства, женщины длительное время проживали в стране. Консулы поддерживают связь с родственниками и оказывают необходимую помощь, добавил Николенко.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что пострадали два гражданина страны — мать и сын. Также погибли два гражданина Таиланда, восемь получили ранения, еще 11 человек взяты в заложники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил CNN, что есть информация о пропавших без вести американцах.

МИД России не сообщал о жертвах среди россиян. Гражданам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто уже находится там, следовать указаниям местных властей.

Война ХАМАС и Израиля продолжается второй день, сейчас страна официально перешла в состояние войны.

Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация.



По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 370 палестинце, еще 2,2 тыс. получили ранения. Ранее в ведомстве сообщили о 313 погибших. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек.

Правительство Израиля подтвердило, что по меньшей мере 100 израильтян находятся в плену в секторе Газа, пишет The Times of Israel.