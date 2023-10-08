Граждане Белоруссии и Таиланда пострадали при обстрелах в Израиле

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Два гражданина Таиланда погибли в ходе атак боевиков палестинского движения ХАМАС в Израиле, сообщил премьер-министр страны Сретта Тависин. Его слова приводит газета Bangkok Post.

Кроме того, еще восемь тайцев получили ранения, а 11 человек были взяты в заложники, отмечал министр иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддха-Нукара.

Пострадавшие от обстрелов и атак ХАМАС есть и среди граждан Белоруссии. «Сын с матерью пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое», — говорится в сообщении белорусского МИДа, опубликованном во «ВКонтакте». Всего около 30 белорусов обратились в посольство страны в Тель-Авиве за помощью.

Боевые действия между ХАМАС и Армией Израиля длятся второй день. 7 октября боевики палестинского движения, которое контролирует сектор Газа, объявили о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Они проникли на территорию Израиля, захватили несколько объектов на юге страны, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, а затем увезли их на территорию сектора Газа. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАС.

Минздрав Палестины сообщал, что в секторе Газа погибли 313 человек, почти 2 тыс. человек получили ранения, пишет The Times of Israel. Со стороны Израиля погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. Посольство России проверяет информацию, если ли среди пострадавших и похищенных россияне.