Президент России Путин: я не пытался никого учить на Валдайском форуме

Путин заявил, что «никого не пытался учить» речью на «Валдае»

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что во время выступления на Валдайском форуме не хотел выступать в роли учителя. Отрывок программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опубликовал в телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.

«Вы [были во время выступления] как добрый учитель», — обратился к Путину модератор «Валдая» Федор Лукьянов.

Президент ответил, что просто пытался донести до слушателей и коллег позицию российского руководства.

«Удалось», — заключил Лукьянов.

Путин выступил на форуме «Валдай» 5 октября. Он рассказал о неизвлеченных уроках из противостояния ХХ века. Путин также заявил, что Запад пытается загнать мир в ситуацию блокового противостояния, ему всегда нужен враг, чтобы оправдывать собственную силовую экспансию.

В том числе Путин заявил, что Россия уже 20 лет участвует в строительстве нового мира, и назвал шесть принципов, к которым стремится страна, — безбарьерный и многополярный мир, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость и равноправие.

Говоря о военной операции на Украине, Путин отметил, что Россия — «самая большая страна в мире» — не ищет новые территории, а вопрос причин конфликта более широкий и фундаментальный. Он также рассказал об отказе НАТО принять Россию в альянс и невозможности мира без ООН, потому что тогда начнется хаос.