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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что Западу для экспансии всегда нужен враг

Путин: Западу для экспансии всегда нужен враг
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Западу всегда нужен враг, чтобы оправдывать собственную силовую экспансию, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Валдай». РБК вел прямую трансляцию мероприятия.

«Повторю, Западу всегда нужен враг. Ну, определенной части западных элит», — сказал президент во время выступления. Борьбой с врагом западные страны оправдывают силовые действия и экспансию, добавил он.

Кроме того, постоянное противостояние с кем-то помогает «гегемону» сохранить контроль и внутри блоков, пояснил глава государства.

Путин назвал стремление Запада «загнать» мир в ситуацию постоянного блокового противостояния «порочным наследием XX века» и продуктом «наиболее агрессивных» проявлений западной политической культуры. «Враг есть — все должны сплотиться вокруг «начальника», — так охарактеризовал президент принцип западных стран.

«Не наше дело, как живут другие государства», — заметил Путин.

При этом он добавил, что на Западе «правящие элиты» принуждают граждан принимать нормы и правила против их воли.

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Для этого они, по словам Путина, изобретают причины, находят внешних виновников внутренних проблем, придумывают и раздувают несуществующие угрозы.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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