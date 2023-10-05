Путин отказался считать конфликт на Украине территориальным

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Конфликт между Россией и Украиной не является территориальным спором, заявил в своей речи на форуме «Валдай» президент Владимир Путин. РБК вел трансляцию мероприятия.

«Украинский кризис — не территориальный конфликт. <...> Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что Россия является самой большой страной в мире. Она не ищет новые территории, а намерена «осваивать» имеющиеся. «Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток», — продолжил президент.

По его словам, «вопрос намного шире и фундаментальнее».

«Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», — резюмировал Путин.

Россия начала военную операцию на Украине в феврале 2022 года. К сентябрю Москве удалось установить контроль над частью ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областью. В конце месяца в этих регионах прошли референдумы о вхождении в состав России. По данным местных ЦИК, большинство граждан поддержали присоединение к России.

Украина и большинство стран Запада не поддержали референдум. В ответ президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.