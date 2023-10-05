Путин заявил о собственном понимании цивилизации у России

Президент назвал шесть принципов, к которым стремится Россия: безбарьерный мир, его многообразие, «максимальная представительность», прочный мир, «справедливость для всех» и равноправие

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

У России совершенно иное понимание цивилизации, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой, они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций своих народов», — отметил он.

По его словам, в России понимают цивилизацию как «многогранное явление», которое, «безусловно, трактуют по-разному». Глава государства упомянул «откровенно колониальную интерпретацию», когда есть «некий цивилизованный мир», который является образцом для остальных и которому все должны следовать. «А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина», — указал Путин, добавив, что эти времена прошли.

Президент назвал два основных «компонента цивилизации» сегодня — многообразие и самодостаточность.

«Современному миру чужда любая унификация, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В его основе — культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте — как давнем, так и современном — и ценностях народов. Это сложный синтез, в процессе которого возникает самобытная цивилизационная общность, ее неоднородность и многообразие — это залог устойчивости и развития», — считает Путин.

По его мнению, российскую цивилизацию нельзя привести к одному знаменателю, как и невозможно ее разделить, «потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве».

Свою цивилизацию «никому нельзя предавать», подчеркнул глава государства. Он считает это «путем к всеобщему хаосу», «противоестественным и отвратительным».

Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия: