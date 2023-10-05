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Путин заявил о собственном понимании цивилизации у России

Путин: у России совершенно иное понимание цивилизации
Президент назвал шесть принципов, к которым стремится Россия: безбарьерный мир, его многообразие, «максимальная представительность», прочный мир, «справедливость для всех» и равноправие
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

У России совершенно иное понимание цивилизации, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой, они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций своих народов», — отметил он.

По его словам, в России понимают цивилизацию как «многогранное явление», которое, «безусловно, трактуют по-разному». Глава государства упомянул «откровенно колониальную интерпретацию», когда есть «некий цивилизованный мир», который является образцом для остальных и которому все должны следовать. «А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина», — указал Путин, добавив, что эти времена прошли.

Президент назвал два основных «компонента цивилизации» сегодня — многообразие и самодостаточность.

«Современному миру чужда любая унификация, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В его основе — культура и традиции, укрепленные в географии, историческом опыте — как давнем, так и современном — и ценностях народов. Это сложный синтез, в процессе которого возникает самобытная цивилизационная общность, ее неоднородность и многообразие — это залог устойчивости и развития», — считает Путин.

По его мнению, российскую цивилизацию нельзя привести к одному знаменателю, как и невозможно ее разделить, «потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве».

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Свою цивилизацию «никому нельзя предавать», подчеркнул глава государства. Он считает это «путем к всеобщему хаосу», «противоестественным и отвратительным».

Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия:

  • Безбарьерный мир. «Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания», — сказал он.
  • Многообразие мира как «фундамент всеобщего развития». «Навязывание любой стране или народу, как им жить, должно быть запрещено», — уверен президент.
  • «Максимальная представительность». «Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего — это мир коллективных решений», — считает Путин.
  • «Всеобщая безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех».
  • «Справедливость для всех». «Эпоха эксплуатации кого бы то ни было в прошлом, страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития», — убежден глава государства.
  • Равноправие. «Больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от более богатых или сильных», — подчеркнул Путин.
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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