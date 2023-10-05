Путин рассказал об отказе НАТО принять Россию в блок

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Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона однажды высказывала желание вступить в НАТО, но альянс отказался ее принять. Об этом он сказал на форуме «Валдай», РБК вел прямую трансляцию.

«Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение — а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что еще-то? Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах, надменном отношении к другим», — отметил президент.

В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал, что во время одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост главы государства до 2001 года) он предложил рассмотреть вариант вступления России в НАТО. По словам российского лидера, Клинтон был не против, а вся американская делегация «занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли российская сторона заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

20 мая 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в девяностые годы сама отказалась от идеи вступить в НАТО. «Русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — уточнил тогда Блинкен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что, напротив, двери НАТО были закрыты для России в тот период. По его словам, США неоднократно заявляли о невозможности вхождения страны в альянс.