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Политика ,  
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Путин заявил о неизбежности хаоса при отказе от ООН

Путин: при отказе от ООН мир погрузится в хаос
Фото: Robert Hradil / Getty Images
Фото: Robert Hradil / Getty Images

Если мир откажется от ООН, то в мировой политике наступит хаос, заявил на Валдайском форуме президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию мероприятия.

«Если совсем отправить на свалку истории Устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям», — сказал Путин

Глава государства отметил, что сегодняшняя международная ситуация отличается от той, что была в 1945 году, когда была основана ООН. Сегодняшнее международное право основано на Уставе этой организации.

Путин уточнил, что именно поэтому он поддерживает предложения о реформировании организации. В частности, он считает, что должен быть расширен Совет Безопасности ООН, в него должны войти новые члены, которые будут играть более значительную роль в мировой политике. В качестве примера глава государства привел Индию.

Предложение расширить Совет Безопасности ООН прозвучало на саммите БРИКС в августе. В итоговой декларации саммита сказано, что расширение необходимо, чтобы Совбез мог реагировать на существующие глобальные вызовы и поддерживать стремление новых и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах.

Предложения реформировать ООН звучали и на Западе. США считают, что Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». 

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О необходимости реформировать ООН говорил генсек организации Антониу Гутерриш. «Мир изменился, а наши институты — нет. Мы не можем эффективно решать проблемы настоящего времени, если институты не отражают мир таким, какой он есть. Вместо решения проблем они могут стать частью проблем», — сказал он.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности, говорится на сайте организации.

Сейчас в Совбезе всегда представлено 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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